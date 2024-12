New York Knicks, Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı ve 15 ribaundlık double-double performansıyla Toronto Raptors'ı 113-108 mağlup etti.



Maçın bitimine 36 saniye kala bulduğu basketle skordaki eşitliği bozan Towns, ardından New York'un bir sonraki hücumunda üç sayılık isabet bularak galibiyeti garantilemiş oldu.



Jalen Brunson 20 sayı ve 11 asistle oynarken, Mikal Bridges ise Knicks'in son altı maçtaki beşinci galibiyetinde 23 sayı buldu. OG Anunoby eski takımına karşı 14 sayı kaydederken, Josh Hart ise 10 sayı ile oynadı.



Raptors forveti Scottie Barnes, üçüncü çeyreğin ortasında sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle oyunu terk etti. Sağ göz çukuru kırığı nedeniyle bu sezonun başlarında 11 maç kaçırmış olan Barnes, 21 Kasım'dan beri koruyucu gözlükle oynuyordu.



New York, Çarşamba günü NBA Kupası çeyrek finallerinde Atlanta Hawks'ı ağırlayacak. Toronto'nun bir sonraki maçı ise Perşembe günü Heat'e karşı Miami'de oynanacak.