Osimhen'den ayrılık sorusuna yanıt!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Gaziantep'te Trabzonspor ile oynanan maçın ardından Beyaz TV'e açıklamalarda bulundu. Osimhen'in röportajı, cumartesi akşamı yayınlanan programda kullanıldı.
"BU HER ZAMAN BÖYLEYDİ"
Osimhen, "Diğer takımların taraftarları gelecek sezon için Galatasaray'dan ayrılmanı istiyor." şeklinde gelen sözlerin ardından, "Biliyorsun bu her zaman böyleydi." sözlerini sarf etti.
Nijeryalı golcü, "Taraftarlar senin adını 3 kez söyledi oyundan çıktığın anda. O an nasıl hissettin?" sorusunun ardından, "Onlar her zaman böyleydiler biliyorsun." dedi. Osimhen, bu sözlerin ardından, "Ardından sayın başkan Dursun Özbek'e seslendiler." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Biliyorsun Galatasaray taraftarı her zaman tutkuludur. Ben burada anın tadını çıkarıyorum. Ne olacağını göreceğiz." dedi.
AYRILIK YANITI
Osimhen, "Sezon sonunda eğer burada ayrılırsan bu senin için zor olur mu?" sorusunun ardından, "Daha önce söylediğim gibi ben anın tadını çıkarıyorum." diye konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 35 gol attı ve 8 asist yaptı.
"BU HER ZAMAN BÖYLEYDİ"
Osimhen, "Diğer takımların taraftarları gelecek sezon için Galatasaray'dan ayrılmanı istiyor." şeklinde gelen sözlerin ardından, "Biliyorsun bu her zaman böyleydi." sözlerini sarf etti.
Nijeryalı golcü, "Taraftarlar senin adını 3 kez söyledi oyundan çıktığın anda. O an nasıl hissettin?" sorusunun ardından, "Onlar her zaman böyleydiler biliyorsun." dedi. Osimhen, bu sözlerin ardından, "Ardından sayın başkan Dursun Özbek'e seslendiler." şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Biliyorsun Galatasaray taraftarı her zaman tutkuludur. Ben burada anın tadını çıkarıyorum. Ne olacağını göreceğiz." dedi.
AYRILIK YANITI
Osimhen, "Sezon sonunda eğer burada ayrılırsan bu senin için zor olur mu?" sorusunun ardından, "Daha önce söylediğim gibi ben anın tadını çıkarıyorum." diye konuştu.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 35 gol attı ve 8 asist yaptı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....