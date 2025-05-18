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Angel Di Maria'dan Benfica'ya veda!

Benfica forması giyen Angel Di Maria, Portekiz temsilcisine veda etti.

calendar 18 Mayıs 2025 00:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Angel Di Maria'dan Benfica'ya veda!
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Benfica'da Angel Di Maria, Braga ile oynanan lig maçının ardından kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Di Maria, açıklamasında, "Bu formayla oynadığım son lig maçıydı." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, sosyal medyadan açıklamasında, "Ligde istediğimiz sonuç bu değildi. Hedefimize ulaşmak için çok çalıştık. Bu kadar uzun bir yılın ardından bu şekilde bitirmek çok acı! Bu formayla oynadığım son lig maçıydı ve bu formayı yeniden giyebildiğim için çok gurur duyuyorum. Pazar günü bir final maçı var ve kazanmak için tüm gücümüzle sahaya çıkacağız. Benfica taraftarlarına destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Sporting'e kaptıran Benfica, ezeli rakibi ile gelecek hafta pazar günü Portekiz Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Benficada bu sezon 39 maçta süre bulan Angel Di Maria, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.


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