Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting!

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Sporting CP, Vitoria Guimaraes'i konuk etti.



Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.



Sporting'e galibiyeti getiren golleri,

Viktor Gyökeres kaydetti.





Ligde son haftaya Benfica ile birlikte 79'ar puanla giren Sporting, bu galibiyetle birlikte 82 puana ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.



Benfica ise, deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı ve ligi 80 puanla 2. sırada tamamladı.



Vitoria Guimaraes ise 54 puanda kaldı ve ligi 6. sırada tamamlayarak Avrupa'ya gitme şansını kaybetti.





55. dakikadave 82. dakikada