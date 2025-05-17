Hull City'den Doğukan Sinik'e veda!

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, yeni sezon kadro planlamasına dair bir açıklama yaptı.



Hull City, 2022'de Antalyaspor'dan transfer edilen Doğukan Sinik'in sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacağını açıkladı.



İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için o dönem Antalyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Doğukan, daha sonra Antalyaspor ve Hatayspor'da kiralık olarak da forma giymişti.



Hull City'de sakatlıkların da etkisiyle beklentiyi karşılayamayan Doğukan Sinik, İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.



