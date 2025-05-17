Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Benfica, Braga ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sporting ile haftaya aynı puanda giren (79) ve şampiyonluk için Sporting'in puan kaybını bekleyen Benfica, Braga karşısında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve sezonu ikinci tamamladı.



Braga, Zalazar'n 24. dakikada penaltıdan attığı golle Benfica karşısında öne geçti. Benfica, bu gole 63. dakikada Vangelis Pavlidis'in golüyle karşılık verdi.



Braga, Joao Moutinho'nun 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, ilk 11'de sahaya çıktı. Kerem 59, Orkun 87 dakika sahada kaldı. Ligde Kerem Aktürkoğlu sezonu 11 gol ve 11 asist, Orkun Kökçü de 7 gol ve 7 asistle tamamladı.



1-1'lik sonucun ardından Benfica, ligi 80 puanla ikinci sırada tamamladı. Braga ise ligi 66 puanla 4. sırada tamamladı.



