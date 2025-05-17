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Hull City'de Joao Pedro kararı!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hull City'ye transfer olan Joao Pedro'nun geleceği netleşti. İngiliz kulübü, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu devreye soktu.

calendar 17 Mayıs 2025 21:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'de Joao Pedro kararı!
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza atan Joao Pedro'nun geleceği netleşti.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi aktif hale getirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki forvetin kontratındaki 1 yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı belirtildi.

"AYRILIYOR" DENMİŞTİ

İngiliz basını, sezon sona erdiğinde Joao Pedro'nun takımdan ayrılacağı yönünde haberler geçmişti. Ancak Hull City'nin uzatma opsiyonunu kullanmasıyla bu iddialar boşa çıktı.

PERFORMANSI

Hull City forması altında 36 maçta sahaya çıkan Joao Pedro, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

 


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