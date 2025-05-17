Hull City'de Joao Pedro kararı!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza atan Joao Pedro'nun geleceği netleşti.
OPSİYON DEVREYE GİRDİ
Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi aktif hale getirildi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 32 yaşındaki forvetin kontratındaki 1 yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı belirtildi.
"AYRILIYOR" DENMİŞTİ
İngiliz basını, sezon sona erdiğinde Joao Pedro'nun takımdan ayrılacağı yönünde haberler geçmişti. Ancak Hull City'nin uzatma opsiyonunu kullanmasıyla bu iddialar boşa çıktı.
PERFORMANSI
Hull City forması altında 36 maçta sahaya çıkan Joao Pedro, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....