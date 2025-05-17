İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, yeni sezon kadro planlamasına dair açıklama yaptı.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK
İngiliz ekibi, sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Lincoln Henrique'nin 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu.
Hull City'den takıma veda edecek oyuncular için yapılan açıklamada, "Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.
HULL CITY PERFORMANSI
Hull City'de 11 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Lincoln Henrique'nin bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK
İngiliz ekibi, sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Lincoln Henrique'nin 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu.
Hull City'den takıma veda edecek oyuncular için yapılan açıklamada, "Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.
HULL CITY PERFORMANSI
Hull City'de 11 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Lincoln Henrique'nin bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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