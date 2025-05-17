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Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Hull City, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı.

calendar 17 Mayıs 2025 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 21:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye dönüyor!
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İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, yeni sezon kadro planlamasına dair açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

İngiliz ekibi, sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Lincoln Henrique'nin 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu.

Hull City'den takıma veda edecek oyuncular için yapılan açıklamada, "Hull City, bu yaz kulüpten ayrılan tüm oyunculara kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

HULL CITY PERFORMANSI

Hull City'de 11 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

Lincoln Henrique'nin bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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