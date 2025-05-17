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Max Eberl: "Sane teklifimizi kabul etmedi!"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi biten Leroy Sane'nin tekliflerini kabul etmediğini söyledi.

calendar 17 Mayıs 2025 20:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Max Eberl: 'Sane teklifimizi kabul etmedi!'
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Bayern Münih'ten sözleşmesi sezon sonunda biten Leroy Sane için açıklama geldi.

Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, yaptığı açıklamada, "Leroy Sane, bu teklifimizi kabul etmek istemediğini söyledi. Aramızda bir sorun yok. Teklifimiz hala geçerli. Onu takımda tutmak istediğimizi söyledik. Bana göre Leroy, takımda kalmak istiyor. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ARADAKİ FARK

Bayern Münih, 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme için 10 milyon euro maaş ve 5.5 milyon euro bonus teklif etti. Başlangıçta bu teklife sıcak bakan Alman yıldız ise menajerini değiştirmesinin ardından bu teklifi kabul etmedi. Sane, Bayern Münih'ten yıllık 12 milyon euro, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret talep etti. Bu teklife sıcak bakmayan ve Sane için yıllık 10 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemeyen Bayern Münih, yıldız futbolcu için şimdilik beklemeye geçti.

GALATASARAY VE ARSENAL

Leroy Sane, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Sane ile İngiltere'den de Arsenal ilgileniyor.

Bayern Münih'te bu sezon 45 maçta süre bulan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.


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