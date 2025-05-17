Anadolu Efes, son haftada kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 yendi.
Bu sonuçla 2 maçı eksik lacivert-beyazlı takım, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Burak Yılmaz
Anadolu Efes: Larkin 2, Thompson 2, Smits 15, Burak Can Yıldızlı 11, Nwora 10, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz 8, Willis 12
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Arda Berk Kaya 9, Ata Kahraman 13, Bora Satır 3, Yesukan Onar 3, Emircan Koşut 9, Aybars Varlı 3, Sajus 11, Bruinsma 14, Halil Ertuğrul Şenol, Emin Demir Demirörs, Murat Göktaş
1. Periyot: 18-13
Devre: 43-25
3. Periyot: 57-52
Bu sonuçla 2 maçı eksik lacivert-beyazlı takım, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Burak Yılmaz
Anadolu Efes: Larkin 2, Thompson 2, Smits 15, Burak Can Yıldızlı 11, Nwora 10, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz 8, Willis 12
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Arda Berk Kaya 9, Ata Kahraman 13, Bora Satır 3, Yesukan Onar 3, Emircan Koşut 9, Aybars Varlı 3, Sajus 11, Bruinsma 14, Halil Ertuğrul Şenol, Emin Demir Demirörs, Murat Göktaş
1. Periyot: 18-13
Devre: 43-25
3. Periyot: 57-52
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