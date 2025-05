Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

34. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde başladı.



Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF), Düzce Valiliği ve Gümüşova Belediyesinin destekleriyle organize edilen ve BDY Group Yatırım AŞ'nin de sponsorları arasında yer aldığı etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.



Yarışların birinci gününde, büyük motor hacimli araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporculardan bazıları zor anlar yaşadı.



Bazı araçlar, su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken devrilme tehlikesi yaşadı. Çamura saplanan araçlar ise saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılarak yarışmaya devam etti.



DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-roadun doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, "Bu yarışlar 13 yılda 34. etkinliğimiz oluyor. Gümüşova ilçesinde ise 7'ncisini gerçekleştiriyoruz. Şu anda extreme etabımızla devam ediyor. Yarışlar yarın daha kapsamlı olarak devam edecek. Herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.



Etkinliğin sponsorlarından BDY Group Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday ise 50 yıllık köklü geçmişe sahip şirketlerinin off-road tutkunlarının yanında olmaya devam ettiğini dile getirerek, "Ben de 5-6 yıldır bu spora gönül vermiş birisiyim. Diğer gönül veren arkadaşlara her türlü maddi, manevi destek vermeye çalışıyoruz. Gerçekten çok keyifli bir spor. Gördüğünüz gibi büyük atmosfer, her kesimden insan var burada. Organizasyon gerçekten bize de heyecan veriyor, herkesi davet ediyoruz. Türkiye'de hem büyüyen enerji holdingi olmaya hem de bu spora ciddi destek vermeye devam edeceğiz. Önem veriyoruz çünkü bu sporu biz kendimiz de seviyoruz, çocuklarımıza da sevdiriyoruz. Keyif alıyoruz, doğayla iç içeyiz. Herkesin yüzüne bakıyoruz ayrı heyecan, mutluluk var. Bu tür sporları yapan tüm kulüplerimize de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Grup şirketlerinden Petrall Akaryakıt Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Adem Türk ise festival havasında geçen yarışlara sponsor olmanın gururunu yaşadıkların kaydetti. Türkiye'nin her yerinde istasyon açmayı hedeflediklerini dile getiren Türk, "Bu anlamda bu turnuvaya destek olup, buraya gelen arkadaşlarımız da bundan sonra tahmin ediyoruz algıda seçici olacaklar ve Petrall istasyonlarını görmeye başlayacaklar. Katılan arkadaşlara güzel bir yarış olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Organizasyon, yarın hız etabıyla devam edecek.