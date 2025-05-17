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Tolunay Kafkas: "Galatasaray, Bayern Münih olmamalı"

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Galatasaray'ın ligdeki baskın performansının Türk futboluna zarar verebileceğini belirterek, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gelecek yıllarda mutlaka yarışa ortak olması gerektiğini söyledi.

calendar 17 Mayıs 2025 21:32 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tolunay Kafkas: 'Galatasaray, Bayern Münih olmamalı'
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Teknik direktör Tolunay Kafkas, A Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın ligdeki dominasyonuna değinen Kafkas, diğer büyük kulüplerin de yarışa dahil olması gerektiğini vurguladı.

Kafkas, "Sanki Galatasaraylı olmak, şu anda ayrılacakmış gibi görünüyor. Önümüzdeki yıllarda ne olur, ne biter bilmiyorum ama bu yarışın içinde mutlaka Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olması gerektiğini düşünenlerdenim". dedi.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN BAYERN'İ OLURSA..."

Bazı yorumlarda Galatasaray'ın "Türkiye'nin Bayern Münih'i" olabileceğinin konuşulduğuna dikkat çeken Kafkas, bunun Türk futboluna zarar vereceğini ifade ederek, "Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih'i olabilir fakat bu Türkiye Ligi'ne bence çok büyük zararlar verir. Almanya Ligi değil burası. Başka türlü büyük sıkıntılar çıkarabilir." açıklamasını yaptı.

"BU PUAN FARKI KABUL EDİLEMEZ"

Diğer takımların Galatasaray seviyesine yaklaşması gerektiğini söyleyen teknik adam, "Ne yapıp edip, diğer takımların da Galatasaray ayarında bir kadro oluşturması ve Galatasaray takımına yakın bu ligin sonunu getirmeliler. Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor. Galatasaray ile Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının arasındaki puan farkı, kabul edilebilecek bir fark değil." ifadelerini kullandı.


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