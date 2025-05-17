Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Auxerre ile karşı karşıya geldi. PSG, Parc des Princes'te oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Auxerre, 30. dakikada Lassine Sinayoko'nun attığı golle PSG karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 59 ve 88. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia ve 67. dakikada Marquinhos attı.



PSG'de Gonçalo Ramos, 80. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından PSG, sezonu 84 puanla şampiyon tamamladı. Auxerre ise sezonu 42 puanla tamamladı.



