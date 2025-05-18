Ali Koç'tan dernek başkanına tepki!

Fenerbahçe'de son dönemde en çok eleştirilen isimlerden biri olan başkan Ali Koç'tan olay yaratan bir hamle geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar ve dernekler, kulübün kongreye gitmesi için imza kampanyasına başlamış, Fenerbahçe Yönetimi ise cuma günü yapılan toplantıda olağanüstü kongre kararı almıştı.
Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gitti.
Ali Koç ve beraberindeki isimlerin, derneğe giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği öğrenildi.
Emrah Tunay'ın konuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de olağanüstü kongrenin ise eylül ayında yapılması planlanıyor.
Fenerbahçeli taraftarlar ve dernekler, kulübün kongreye gitmesi için imza kampanyasına başlamış, Fenerbahçe Yönetimi ise cuma günü yapılan toplantıda olağanüstü kongre kararı almıştı.
Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gitti.
Ali Koç ve beraberindeki isimlerin, derneğe giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği öğrenildi.
Emrah Tunay'ın konuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de olağanüstü kongrenin ise eylül ayında yapılması planlanıyor.
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