Tour Of İstanbul'da üçüncü etabın galibi Burgaudeau

Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul'da üçüncü etap tamamlandı. Finişi müthiş bir çekişmeye sahne olan Beykoz-Polonezköy etabında da kazanan genel klasman lideri Mathieu Burgaudeau oldu.



İstanbul'un uluslararası ve etaplı tek bisiklet turu Tour of İstanbul'da üçüncü etap tamamlandı. Çatalca-Çatalca ve Şile-Şile etaplarının ardından bugün sporcular 118,3 kilometrelik Beykoz-Polonezköy etabında pedal çevirdi.



22 takımdan 128 bisikletçinin yarıştığı üçüncü etabın startını Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi.



Mathieu Burgaudeau, son ana kadar çekişmeli geçen Tour of İstanbul'un 3. etabını kazandı. Fransız bisikletçi son kilometrede iyi zamanlanmış bir atak yaptı ve Polonezköy Tabiat Parkı'nda zaferi tekerlek farkı ile kazandı. Bu zafer, 25 yaşındaki TotalEnergies bisikletçisi için Tour of İstanbul'daki ikinci galibiyeti oldu. Etabı Astana Qazaqstan Team'den Alessandro Romele milimlerle ikinci, TotalEnergies'den Emilien Jeannière ise üçüncü sırada tamamladı.



MANUELE TAROZZI'NIN PERİ MASALI YARIM KALDI



İtalyan ProTeam VF Group Bardiani-CSF Faizanè'den Manuele Tarozzi kaçış grubunun önüne geçtiğinde, kimse ona yetişemedi. Tarozzi ufak yapısına rağmen, peloton ile arasındaki zaman farkını açmayı başardı. Son 25 kilometreye gelindiğinde fark 2' 25"ti. Pelotonun önünde ise Lotto Dstny ve Tartoletto - Isorex takımları çalışıyordu.



Zaman farkı düşmesine rağmen Tarozzi tırmanıkları ile kazıyarak etabı kazanma şansını yakaladı. Peloton ile Tarozzi arasındaki 50 kilometrelik kedi fare oyunu son 50 metrede son buldu. 26 yaşındaki İtalyan bisikletçi uzun süre lider götürdüğü günü ancak 10. sırada tamamlayabildi.



KAAN SOYLU ÖZKALBİM MAYOSUNU KORURKEN, SAYGI SPRİNT MAYOSU EL DEĞİŞTİRDİ



Tour of İstanbul'un 3. etabı Beykoz-Polonezköy'e İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Samet Bulut, Saygı Sprint klasmanı olan beyaz mayoda, Spor Toto Cycling Team'den Kaan Soylu Özkalbim ise dağların kralına verilen yeşil mayoda lider olarak başladı.



Günün ilk sprint prim kapısı Saygı Prim klasmanında geldi. Mayodaki liderliğini perçinlemek için günün ilk kaçışına girmeyi başaran Samet Bulut, kapıya gelmeden peloton tarafından lider grubun yakalanmasıyla kapıdan puan alamadı. İlk etapta da Saygı Sprint kapısından puan alan Muhammad Nur Aiman Bin Rosli (Terengganu Cycling Team), bu kapıdan da iki puan alarak, son etap öncesi klasmanda liderliğe yükseldi.



Bir diğer temsilcimiz Kaan Soylu Özkalbim'se ikisi 4. kategoriden, biri de 3. kategoriden olan tırmanış kapılarından puan alamasa da rakiplerinin de kapılardan geçememesi ile 5 puanla tırmanış klasmanındaki birinciliğini sürdürdü.



YOL NOTLARI



Tour of İstanbul'un 3'üncü etabı Beykoz'dan başlayıp Polenezköy'de son buldu. Beykoz Belediyesi önünden başlayan etap toplamda 113,8 kilometre uzunluğundaydı.



Kömürlük, Sırapınar ve Hüseyinli'den rüzgâr gibi geçen bisikletçiler Cumhuriyet üzerinden Polenezköy Tabiat Parkı önünde finiş gördü.



Bu yıl ilk kez UCI 2.1 kategorisinde düzenlenen Tour of İstanbul, yarın Yenikapı-Yenikapı etabı ile sona erecek. Saat 11.00'de başlayacak etap, Sports TV ve Sports TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.





