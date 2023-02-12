Fransa Ligue 1'in 23. hafta maçında Toulouse, Rennes'i konuk etti. Municipal Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rafael Ratao, 28. dakikada Zakaria Aboukhlal ve 37. dakikada Thijs Dallinga kaydetti. Rennes'in tek golü ise 55. dakikada Anthony Rouault'un kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Toulouse, puanını 32'ye yükseltti. Rennes ise 40 puanda kaldı.



Gelecek hafta Toulouse, Marsilya'yı konuk edecek. Rennes ise Clermont'u ağırlayacak.













































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