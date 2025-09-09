Tottenham'lı yıldızın Osimhen hayranlığı!

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Solanke, yaptığı forma koleksiyonunu paylaştı.
Karşılıklı forma giydiği çok sayıda önemli futbolcunun formasını saklayan Solanke'nin en başlara sarıkırmızılı Osimhen formasını koyması dikkat çekti. İki takımın maçını Galatasaray 3-2 kazanırken Osimhen iki gol atmıştı.
Karşılıklı forma giydiği çok sayıda önemli futbolcunun formasını saklayan Solanke'nin en başlara sarıkırmızılı Osimhen formasını koyması dikkat çekti. İki takımın maçını Galatasaray 3-2 kazanırken Osimhen iki gol atmıştı.