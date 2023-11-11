Yaz transfer döneminde Davinson Sanchez'i Galatasaray'a satan Tottenham'da stoper sorunu yaşanıyor.
Micky van de Ven'in saaktlığı, Romero'nun ise cezalı olması sonrası sağlıklı ve tecrübeli tek stoper Eric Dier kaldı. Ayrıca bu bölgede oynayabilen 18 yaşındaki Ashley Phillips var.
"STOPERE İHTİYACIMIZ VAR"
Davinson Sanchez'in ayrılığı ile ilgili eleştirilere yanıt veren Ange Postecoglou, "Ocak transfer dönemi veya daha sonrasında o bölgeyi güçlendirmek son deree önemli. Kadroda başka bir stopere ihtiyacımız olduğunu söylemek doğru olurdu. Ancak ne olursa olsun farklı bölgelerde oynayabilecek oldukça işlevsel oyuncularımız da var." dedi.
DAVINSON NEDEN GÖNDERİLDİ?
Davinson Sanchez'in gönderilme sebebini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Gerçekten çok çalışan ve sürekli gelişen bir Ashley var elimizde. Bu kadroyu değiştirmemiz, bu takımı yeniden inşa etmemiz gerekiyordu. Davinson'un gitmesine izin verme nedenimiz buydu." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Kolombiyalı stoperi Tottenham'dan 9,50 milyon euroya transfer etti.
Micky van de Ven'in saaktlığı, Romero'nun ise cezalı olması sonrası sağlıklı ve tecrübeli tek stoper Eric Dier kaldı. Ayrıca bu bölgede oynayabilen 18 yaşındaki Ashley Phillips var.
"STOPERE İHTİYACIMIZ VAR"
Davinson Sanchez'in ayrılığı ile ilgili eleştirilere yanıt veren Ange Postecoglou, "Ocak transfer dönemi veya daha sonrasında o bölgeyi güçlendirmek son deree önemli. Kadroda başka bir stopere ihtiyacımız olduğunu söylemek doğru olurdu. Ancak ne olursa olsun farklı bölgelerde oynayabilecek oldukça işlevsel oyuncularımız da var." dedi.
DAVINSON NEDEN GÖNDERİLDİ?
Davinson Sanchez'in gönderilme sebebini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Gerçekten çok çalışan ve sürekli gelişen bir Ashley var elimizde. Bu kadroyu değiştirmemiz, bu takımı yeniden inşa etmemiz gerekiyordu. Davinson'un gitmesine izin verme nedenimiz buydu." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Kolombiyalı stoperi Tottenham'dan 9,50 milyon euroya transfer etti.