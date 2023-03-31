Tottenham'da Paratici görevinden ayrıldı

Tottenham, Juventus'un yolduzluk soruşturmasında adı geçen sportif direktör Fabio Paratici'nin görevden ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottenham'da Paratici görevinden ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2023 21:39
Geçtiğimiz günlerde Antonio Conte ile yollarını ayıran Tottenham'da, bu kez sportif direktör Fabio Paratici kulüpten ayrıldı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Paratici'nin görevden ayrıldığı aktarıldı.

Juventus'un yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Paratici, 19 Nisan'da temyiz duruşmasına çıkacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery