Tottenham'da Paratici görevinden ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Antonio Conte ile yollarını ayıran Tottenham'da, bu kez sportif direktör Fabio Paratici kulüpten ayrıldı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Paratici'nin görevden ayrıldığı aktarıldı.
Juventus'un yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Paratici, 19 Nisan'da temyiz duruşmasına çıkacak.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Paratici'nin görevden ayrıldığı aktarıldı.
Juventus'un yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Paratici, 19 Nisan'da temyiz duruşmasına çıkacak.
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