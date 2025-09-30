UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bodo/Glimt, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.



Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, 53. dakikada ve 66. dakikada Jens Hauge'nin attığı gollerle 2-0'ı buldu. Tottenham'ın gollerini 68. dakikada Mickey van de Ven ve 89. dakikada kendi kalesine Jostein Gundersen attı.



Bodo/Glimt, 35. dakikada Kasper Hogh ile penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Bodo/Glimt 2, Tottenham 4 puana yükseldi.



Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Tottenham, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



