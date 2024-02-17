Tottenham'a evinde Joao Gomes darbesi

Tottenham, kendi sahasında Joao Gomes'in golleriyle Wolves'a 2-1 yenildi ve ilk 4 yarışında hasar aldı.

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Tottenham'a evinde Joao Gomes darbesi
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17 Şubat 2024 19:58
Son güncelleme 17 Şubat 2024 20:02
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Wolves 2-1'lik skorla kazandı.

Wolves, 42. dakikada Joao Gomes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Dejan Kulusevski, 46. dakikada skora dengeyi getirdi. Joao Gomes, 63. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve Wolves'a galibiyeti getirdi.

5 maçın ardından yenilen Tottenham, 47 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti için verilen yarışta yara aldı. Wolves ise bu galibiyetle birlikte puanını 35'e çıkardı.

Tottenham, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Wolves ise sahasında Sheffield United ile karşılaşacak.

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