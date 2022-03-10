Torrent: 'Barcelona'ya benzer şekilde oynayacağız'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Domenec Torrent karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Torrent, "Ben burada sadece Galatasaray'ı temsil ettiğim için çok heyecanlıyım. Barcelona'da çok önemli yıllar geçirdim ama benim için şu an tek önemli şey Galatasaray!" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ı da Barcelona'ya benzer şekilde oynatmak istediğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Barcelona'nın tüm oyuncuları çok kaliteli. Taktik anlayış açısından oyuncular farklılık gösteriyor. Barça'nın tüm oyuncuları üst seviyede. Barcelona'nın köklerindeki sisteme geri döndü Xavi. Benim de Galatasaray'da zamanla yapmak istediğim şey bu. 4-2 evde kazandığımız son maçta benzer oynuyorduk. Ancak, bu zaman gerektiren bir şey bu. Antrenörler olarak biz sonuçlara göre yaşıyoruz. Zamanımız olursa eğer, Galatasaray'ı Barça'ya çok benzer şekilde oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.





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