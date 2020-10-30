Topun nerede olduğunu bulmanı istiyoruz?

Bu içeriğimizde topun nerede olduğunu gizleyerek, senden "topu" bulmanı istiyoruz

Haber; Sporx.com
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Topun nerede olduğunu bulmanı istiyoruz?
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30 Ekim 2020 14:42
Gündemden biraz sıyrılıp, eğlenceli bir oyuna var mısınız? Zamanın durduğu o anlarda, topun nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bol şanslar...



 
 


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