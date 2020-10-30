Gündemden biraz sıyrılıp, eğlenceli bir oyuna var mısınız? Zamanın durduğu o anlarda, topun nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bol şanslar...
Topun nerede olduğunu bulmanı istiyoruz?
Bu içeriğimizde topun nerede olduğunu gizleyerek, senden "topu" bulmanı istiyoruz
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30 Ekim 2020 14:42
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- 00:58 Wolves ilk yarıda 3 puanı aldı
- 00:26 Schalke yine kazanamadı, hasret 22 maç oldu
- 23:43 Mehmet Altıparmak: "4 attık, 7 de gol pozisyonumuz var"
- 23:31 Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz'a ulaşılmaya çalışılıyor
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- 23:30 28 yaşındaki futbolcu enkazdan kurtarıldı
- 23:28 "Bu performansın sebebi erken gol"
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- 23:22 Atılay Canel: "Farklı bir galibiyet beklemiyordum"
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- 22:12 Yusuf Erdoğan: "Son dakikada hak ettiğimizi aldık"
- 21:57 Karagümrük, sahasında fırtına estirdi: 5-1
- 21:55 Trabzonspor'a şok: 3-1'den 3-4'e!
- 21:23 Basketbolda Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi
- 21:16 'Türkiye İzmir için tek yürek'
- 20:56 Adanaspor, 3 puanı 3 golle aldı
- 20:46 Kulüpler ve federasyonlardan İzmir için mesajlar
- 20:35 Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Kovid-19'a yakalandı
- 20:32 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, çadır kurulacak alanları açıkladı
- 20:25 Keçiörengücü'nde bir test pozitif çıktı
- 20:22 Rusya Atletizm Federasyonunun eski yetkililerine flaş ceza
- 20:21 Cristiano Ronaldo, koronavirüsü yendi!
- 20:19 Newton kadroyu korudu, Abdülkadir Parmak döndü
- 20:06 İzmir'e araç girişine kısıtlama
- 20:00 Hatayspor'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatife döndü
- 19:57 İzmir depreminin ardından Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları
- 19:44 Başakşehir'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
- 18:47 Deprem öncesi, anı ve sonrası alabileceğiniz önlemleri biliyor musunuz?
- 18:24 Deprem nedeniyle İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
- 18:15 Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
- 18:11 Sporcuların deprem mesajları
- 18:08 Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi!
- 18:06 Ümit Davala'nın eşi koronavirüse yakalandı
- 17:52 Rayford Young: "Oğlumun yeteneğini, Zion'ın atletizmine tercih ederim"
- 17:48 Mehmet Sepil: "Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum"
- 17:25 76ers, GM Elton Brand ile sözleşmesini uzattı
- 17:14 Kandilli: "Seferihisar'da tsunami yaşandı"
- 17:07 Nihat Özdemir: "4 maçı erteledik"
- 16:54 İzmir'de 6.9 şiddetinde DEPREM!
- 16:52 Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'in yardımcı koçu oldu!
- 16:46 İzmir'deki depremin ardından Manisa'da bir apartman tahliye edildi
- 16:26 TFF, depremden dolayı 4 maçı erteledi
- 16:23 Ayton: "Kazanmaya yönelik bir miras oluşturmak istiyorum"
- 16:15 Brogdon: "NBA'in başlangıcını, iki tarih arasından seçeceğiz!"
- 16:06 Bayless: "LeBron'un tek yapabileceği şey, sahte rekorlar kırmak"
- 15:38 Edwards: "Dwyane Wade'den daha iyi olabilirim!"
- 15:22 Larkin: "NBA'den teklif aldım, ama istediğimiz gibi gitmedi"
- 14:58 Kadın basketbolda derbi var; Beşiktaş - Galatasaray
- 14:51 Fatih Terim'den Mesut Yılmaz mesajı
- 14:43 Galatasaray, Ankaragücü'ne karşı çok üstün!
- 14:42 Topun nerede olduğunu bulmanı istiyoruz?
- 14:42 Takımların forma markalarını tahmin et?
- 14:40 Gençlerbirliği'nin konuğu Gaziantep FK
- 14:39 Masa tenisinde özlem bitiyor
AVRUPA'DAN FUTBOL
Guardiola'nın 5 oyuncu değişikliği isyanı
Arteta: "Mesut Özil için elimden geleni yaptım"
Wolves ilk yarıda 3 puanı aldı
Schalke yine kazanamadı, hasret 22 maç oldu
YouTube tarihinin ilk 1 milyonluk videosu: Ronaldinho
Burak Yılmaz: "Gol atamamak herkesin başına gelebilir"
Rivaldo: "Bu sezonki Barcelona'dan emin değilim"
İstanbul'da sakatlanan Neymar 3 hafta yok
Milan sahasında rahat galibiyet aldı
Leicester, Yunanistan deplasmanında 3 puanı aldı
Tottenham, Belçika'da çözüm bulamadı
Lille 2-0'dan döndü, 1 puanı aldı
Mourinho: "Bale'in 4 Şampiyonlar Ligi kupası var"
Mancini'den flaş Balotelli sözleri: "Onun için üzülüyorum"
Bir ihtimal daha var: Pep-Messi yeniden
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