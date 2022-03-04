Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor

FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda önceki sezonu zirvede tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor
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04 Mart 2022 13:25
FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda geride kalan sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde takımı Brixx Pata Yamaha'yla iki gün süren testlere katıldığı belirtildi.

Toprak'ın test süresince pistte 110 tur attığı, 1.49.746'lık tur derecesi elde ettiği aktarıldı. Bu sonuçla milli sporcunun, Yamaha'nın MotorLand Aragon pistinde şimdiye kadarki en iyi Superbike turuna da imza attığı ifade edildi.

Testi değerlendiren Toprak, "Aragon'da harika bir test geçirdik, şaşırdım. Burası benim için en iyi pist olmayabilir ama çok hızlı ve tutarlıydık. Bu yüzden mutluyum. Çok şey denedik ama aynı zamanda hızlıyız ve bundan keyif aldım. Yamaha ve ekibimiz çok çalışıyor. Büyük bir gelişme kaydettik. Şimdi Aragon benim için iyi bir pist durumuna geliyor. Bir sonraki testimiz Katalonya'da. Test parçalarından ve elektronikten en iyi kurulumu bir araya getirip, tekrar yarış için iyileştirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcunun bir sonraki testi 25-26 Mart'ta Barselona'da olacak.

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