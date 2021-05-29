Toplantıda Arda Turan - Fatih Terim krizi

Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşanan Fatih Terim - Arda Turan krizi Galatasaray gündemine damga vurdu.

Haber; Sabah
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Toplantıda Arda Turan - Fatih Terim krizi
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29 Mayıs 2021 09:37
Galatasaray'da önceki gün kritik bir toplantı yapıldı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın otelindeki buluşmanın ana gündem maddesi Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nun ortak liste ile seçime girmesiydi.

Mevcut yönetim ve Adnan Polat destekli Yiğit Şardan'ın başkanlığı kazanmasını istemeyen bu grubun çabası olumsuz sonuçlandı. Burak Elmas'ın, "Ben 44 kişiye söz verdim. 3 yıldır neredeydiniz" ifadesi üzerine ortam gerildi.

Toplantıyı terk eden Elmas'ı Adnan Öztürk geri getirdi. Bu defa da söz Elmas'ın sarf ettiği, "Fatih Terim de Arda Turan da dükkanın sahibi" cümlesine geldi. Elmas'a "Bu kulübün tek sahibi Ali Sami Yen" cevabı verildi. Elmas bu defa dönmemek üzere toplantıyı terk etti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Burak Elmas'ın seçime yön verecek bu kritik toplantıyı reddetmesinin ardından kurullarında yer alan isimler sosyal medyadan bir bir mesaj yolladılar. Elmas'ın ekibi, "Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Hiçbir adayla ortak hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.




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