28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Toni Kroos'tan Vinicius Jr.'a uyarı!

Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, El Clasico'da Xabi Alonso tarafından oyundan alındığında sinirlenerek doğrudan soyunma odasına giden Vinicius Junior hakkında konuştu.

calendar 28 Ekim 2025 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Toni Kroos'tan Vinicius Jr.'a uyarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid efsanesi Toni Kroos, El Clasico'da oyundan çıkınca büyük tepki gösteren Vinicius Junior'ı savundu ancak genç yıldıza önemli bir mesaj verdi.

Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, kendisine ait podcast programında El Clasico'yu değerlendirdi ve Xabi Alonso tarafından oyundan alındığında sinirlenerek doğrudan soyunma odasına giden Vinicius Junior hakkında konuştu.

"BEN DE HİÇ BİR ZAMAN DEĞİŞTİRİLMEYİ SEVMEZDİM"

Kroos, Brezilyalı oyuncuyu duygusal tepkisi nedeniyle eleştirmek yerine empati kurdu: 

"Böyle büyük bir maçta harika oynuyorsan, oyundan çıkmak hoşuna gitmez. Ben de hiçbir zaman değiştirilmeyi sevmezdim."

"BEN HİÇ SOYUNMA ODASINA GİTMEDİM"

Ancak Alman yıldız, buna rağmen profesyonelliğin önemine dikkat çekti: 

"Yine de dürüst olmak gerekirse, ben hiç soyunma odasına direkt gitmedim. Soğukkanlılıkla düşündüğünde, 'Öfkemi biraz daha saklayabilirdim' diyecektir."

"O DUYGUYU DIŞARIDAN KİMSE ANLAYAMAZ"

Kroos, taraftarların ve yorumcuların tepkilerini abartılı bulduğunu belirtirken, böyle bir atmosferde futbolcunun psikolojisini dışarıdan değerlendirmenin kolay olmadığını söyledi:

"80 bin kişinin önünde 2-1'lik bir Clasico oynarken kimse oyundan çıkmak istemez. Bu duyguyu yaşayan bilir. Dışarıdan herkes konuşur ama çoğu, onun yerinde ne hissettiğini hayal bile edemez." 

"XABI ALONSO BUNU BÜYÜTMEZ"

Kroos, olayın teknik ekip içinde büyük bir krize dönüşmeyeceğini de sözlerine ekledi:

"Bunu çok gördüm, her olayı fazla ciddiye almaya gerek yok. Teknik direktörler de öyle… Özellikle futbolculuk geçmişi olanlar. Xabi'nin bunu önemseyeceğini sanmıyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.