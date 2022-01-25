Fenerbahçe, Olympiakos ve PSV Eindhoven arasında domino etkisi yaratacak bir transfer iddiası gündeme geldi.



Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, PSV Eindhoven'ın 35 yaşındaki İsrailli golcüsüyle 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Zahavi ile yılık 1 milyon euro'dan el sıkışan Olympiakos, bu gelişme üzerine Brezilyalı Tiquinho'ya ise kendisine kulüp bulması talimatını verdi.



Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak daha yüksek maaş karşılığı Olympiakos'a imza atan 31 yaşındaki forveti menajerler yeniden sarı lacivertli kulübe önerdi.



FENERBAHÇE TEKLİFİNİ İLETTİ



Fenerbahçe, Tiquinho'nun transferini ancak kiralık olarak isteyeceklerini ve kiralamak için Olympiakos'a bir bedel ödemeyeceğini iletti. Brezilyalı forvetin sadece maaşını karşılamayı kabul eden Fenerbahçe'ye karşılık Yunan ekibinin ise bonservisiyle birlikte ayrılma formülünü düşündüğü yazıldı.



27 MAÇTA 9 GOL



Kariyerinde Botafogo, Guimaraes, Porto ve TJ Jinmen Tiger kulüpleri de olan Tiquinho, bu sezon Olympiakos formasıyla 27 maçta 9 gol attı.



