Tiquinho'yu Fenerbahçe'ye önerdiler!

Olympiakos'un kulüp bulmasını istediği Tiquinho, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tiquinho'yu Fenerbahçe'ye önerdiler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2022 14:33
Fenerbahçe, Olympiakos ve PSV Eindhoven arasında domino etkisi yaratacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, PSV Eindhoven'ın 35 yaşındaki İsrailli golcüsüyle 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Zahavi ile yılık 1 milyon euro'dan el sıkışan Olympiakos, bu gelişme üzerine Brezilyalı Tiquinho'ya ise kendisine kulüp bulması talimatını verdi.

Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak daha yüksek maaş karşılığı Olympiakos'a imza atan 31 yaşındaki forveti menajerler yeniden sarı lacivertli kulübe önerdi.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ İLETTİ

Fenerbahçe, Tiquinho'nun transferini ancak kiralık olarak isteyeceklerini ve kiralamak için Olympiakos'a bir bedel ödemeyeceğini iletti. Brezilyalı forvetin sadece maaşını karşılamayı kabul eden Fenerbahçe'ye karşılık Yunan ekibinin ise bonservisiyle birlikte ayrılma formülünü düşündüğü yazıldı.

27 MAÇTA 9 GOL

Kariyerinde Botafogo, Guimaraes, Porto ve TJ Jinmen Tiger kulüpleri de olan Tiquinho, bu sezon Olympiakos formasıyla 27 maçta 9 gol attı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.