Minnesota Timberwolves, playoff yarışında önemli takviyeler almaya hazırlanıyor.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Julius Randle ve Donte DiVincenzo, sakatlıklarından dönmeye çok yakın. İki oyuncunun da Timberwolves'un Pazar günü sona erecek deplasman turu sırasında sahalara dönmesi bekleniyor.



Randle, kasık sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır forma giyemiyor. Bu sezon 48 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 18.9 sayı, 7.2 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



DiVincenzo ise Ocak ayı ortasından bu yana ayak parmağı sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak. Sakatlanmadan önce Timberwolves'un ilk beşine yerleşen tecrübeli oyuncu, bu sezon 11.0 sayı, 3.7 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarına sahip.



