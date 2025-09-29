Tiago Djalo'dan Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, Kocaelispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.



"EMİRHAN İLE İYİ OYNADIK"



Maçın genelinde iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Portekizli stoper, takım içi uyuma dikkat çekti:

Gündemdeki derbiye odaklanmaktan önce takımın gelişimine bakılması gerektiğini söyleyen Djalo, sözlerine şöyle devam etti:Beşiktaş'ın savunma hattındaki forma rekabetine değinen 24 yaşındaki futbolcu, takım içi kaliteye dikkat çekti:"En önemli olan nokta, bir oyuncunun hocanın kararlarına göre kendisini adapte etmesi. Kalitem olduğunu biliyorum ve her maçta oynamak istiyorum. Diğer arkadaşlarım da kaliteli. Herkes yüzde yüzünü veriyor ve çok iyi çalışıyor. Hocamız karar verecek."Sergen Yalçın ile ilişkisini öven Djalo, kısa sürede Türkçe öğrenerek iletişimini geliştirmek istediğini belirtti:Beşiktaş taraftarına da özel bir mesaj gönderen Djalo, sözlerini şöyle noktaladı: