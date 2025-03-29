Thomas Reis: "Futbol adına berbat bir maç oldu"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Thomas Reis: 'Futbol adına berbat bir maç oldu'
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29 Mart 2025 18:57
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, futbol adına berbat bir maç olduğunu söyledi.

Reis, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, mağlup oldukları için üzgün olduğunu kaydetti.

Takımının bugün kötü gününde olduğunu aktaran Reis, "Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda berbat maç oldu. Bu maçın kendi kritiğini yapacağız. Daha sonrasında kafamızı tekrardan kaldırmak istiyoruz." dedi.

Taraftarlarından özür dileyen Reis, en iyi şekilde Antalyaspor maçının hazırlıklarını yapacaklarını dile getirdi.

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