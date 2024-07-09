TFF'nin Süper Kupa planı belli oldu!

2024 Süper Kupa'da Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.
Süper Kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak.
Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.
Öte yandan, Galatasaray'ın maçın Samsun'da oynanmasını istediği, Beşiktaş'ın tercihinin ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu olduğu öne sürüldü.
TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.
Süper Kupa büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak.
Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.
Öte yandan, Galatasaray'ın maçın Samsun'da oynanmasını istediği, Beşiktaş'ın tercihinin ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu olduğu öne sürüldü.
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