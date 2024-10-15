TFF'den yabancı sınırı açıklaması!

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Samsun'da 38 dereceydi hava. Oradan eksi derece olan bir yere gittik. İlk başta oynanmaz diyorlardı. Saha ne kadar çözülse de altı beton gibiydi. Ama bizim için iyi oldu. Çocukları tebrik ediyorum."



"MONTELLA İLE BENİM ARAMIN İYİ OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL"



"Montella ile benim aramın iyi olması önemli değil. Önemli olan oyuncularla arasının iyi olması. Hem benimle hem de oyuncularla arası iyi."



