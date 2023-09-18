TFF'den Kuntz açıklaması

TFF, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Kuntz açıklaması
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18 Eylül 2023 17:15
Son güncelleme 18 Eylül 2023 17:22
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kuntz ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."

AYRILIK İDDİASI!

TFF'nin, Ermenistan ve Japonya ile oynanan maçların ardından Alman teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.


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