TFF'den erteleme iddialarına yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Federasyondan yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi
İşte o açıklama:
"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."
Süper Lig'de haftanın programı
28 Mart Cuma
16.00 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep
20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Başakşehir
Federasyondan yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi
İşte o açıklama:
"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."
Süper Lig'de haftanın programı
28 Mart Cuma
16.00 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep
20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Başakşehir