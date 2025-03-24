TFF'den erteleme iddialarına yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarının erteleneceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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TFF'den erteleme iddialarına yalanlama
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24 Mart 2025 13:38
Son güncelleme 24 Mart 2025 14:05
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi

İşte o açıklama: 

 "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."


Süper Lig'de haftanın programı

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep
20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Başakşehir

 

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