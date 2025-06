TFF'den bazı talimatlarda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.TFF'nin internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.Diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek."FUTBOL DİSİPLİN TALİMATISPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan; (a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası, (b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL'den 780.000.-TL'ye kadar,1. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 48.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası,(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 240.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 120.000.- TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 78.000.-TL'den 390.000.-TL'ye kadar,3. Lig için 39.000.-TL'den 198.000.-TL'ye kadar para cezası verilir. (2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.8 (3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır.İhlalin gerçekleştirilmesi halinde, (a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası, (b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 1.200.000.-TL'den 3.000.000.-TL'ye kadar,1. Lig kulübü yöneticileri için 600.000.- TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar,2. Lig kulübü yöneticileri için 300.000.-TL'den 1.200.000.- TL'ye kadar,3. Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar para cezası,(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde; (a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar,1. Lig kulübü yöneticileri için 120.000.- TL'den 420.000.-TL'ye kadar,2. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar,3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.MADDE 36/A - MÜSABAKAYA ÇIKMAMA VEYA BAŞLAMIŞ MÜSABAKAYI TERK ETMEYE YÖNELİK SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET (1)Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haklı bir gerekçesi olmaksızın fair-play ve sportif rekabet kurallarına aykırı olarak müsabakaya gelmeyen, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan cezalara hükmeder; (a) Birinci fıkrada belirlenen ihlalin gerçekleşmesine iştirak eden; kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı; 9 (b) Kulüplere; o Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,o 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,o 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,o 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,o Amatör ligler için 50.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası ve olayın oluş şekli ile ihlalin ağırlığına göre takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puana kadar puan indirme cezası, (c) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası, (2) Aksi ispat edilmedikçe, ihlali gerçekleştiren kulübün başkanının, bu ihlale iştirak ettiği kabul edilir.MADDE 37 – BİLİNÇLİ KART GÖRMEMüteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.MADDE 38 – FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALARBu talimat kapsamındaki kişilerin; Basın ve yayın organları, resmi internet siteleri veya sosyal medya aracılığı ile; Türk Futbolunun marka değerine ve TFF'nin kurumsal itibarına zarar vermeleri, TFF Yöneticilerinin, Kurul Üyelerinin, müsabaka görevlilerinin ve TFF mensuplarının tarafsızlıklarına gölge düşürmeleri, bu kişilerin görevlerinden el çekmeleri hususunda sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunmaları, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek her türlü açıklama, beyan ve paylaşımda bulunmaları yasaktır. Yukarıdaki ihlallerin gerçekleştirilmesi halinde Disiplin Kurulu olayın oluş şekli ve ağırlığına göre aşağıda yer alan cezalara hükmeder; a) Kulüp yöneticilerine 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ile;Süper Lig için 1.500.000 TL'den 3.000.000 TL'ye kadar, o 1.Lig için 300.000 TL'den 600.000 TL'ye kadar,2.Lig için 150.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar,3.Lig için 75.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar para cezası.Kulüplere; o Süper Lig için 2.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar,1.Lig için 400.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar,2.Lig için 200.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar,3.Lig için 100.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası.Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 60 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten; Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar,1.Lig için 300.000 TL'ye kadar, o 2.Lig için 150.000 TL'ye kadar,3.Lig için 75.000 TL'ye kadar para cezası.Futbolculara; o Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar,1.Lig için 300.000 TL'ye kadar,2.Lig için 150.000 TL'ye kadar,3.Lig için 75.000 TL'ye kadar para cezası.HAKEM SOYUNMA ODASININ VE KORİDORLARININ GÜVENLİĞİ (1)Akredite olmayan kulüp yöneticileri hakem soyunma odası koridorlarına girmeleri halinde 30 günden az ve 60 günden çok olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. (2) Futbolcu ve Teknik Adamlar hariç olmak üzere bu talimatta belirtilen kişilerin; hakem soyunma odası veya koridorlarında sportmenliğe aykırı harekette, saldırıda, hakarette ve tehditte bulunmaları ile tükürmeleri halinde en az 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Süper Lig kulübü yöneticileri için 450.000.- TL'den 1.350.000.-TL'ye kadar,1.Lig kulübü yöneticileri için 225.000.-TL'den 675.000.- TL'ye kadar,2. Lig kulübü yöneticileri için 135.000.-TL'den 450.000.-TL'ye kadar,3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 225.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETSüper Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 6.750.- TL, kırmızı kart için 13.500.-TL;1. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 3.375.-TL, kırmızı kart için 6.750.-TL;2. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 1.575.-TL, kırmızı kart için 3.375.- TL;3. Lig kulüplerine, görülen her bir sarı kart için 900.- TL, kırmızı kart için 1.800.- TL para cezası verilir.HAKEMLER ve DİĞER MÜSABAKA GÖREVLİLERİNE TOPLU MÜDAHALE (1)Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, aynı takımdan 3'ten fazla futbolcunun, görevlinin veya yöneticinin birlikte hareket ederek protesto amaçlı ve müsabakanın gereği gibi devamına mani olacak şekilde hakemin veya diğer müsabaka görevlilerinin etrafını sarmaları ve hakemin ve diğer müsabaka görevlisinin uyarısına rağmen eylemlerini devam ettirmeleri halinde, ihlale neden olan kişilerin kulüpleri hakkında disiplin soruşturması başlatılabilir. İşbu maddede yer alan hükmü ihlal eden Süper Lig kulüplerine 112.500 TL,TFF 1. Lig kulüplerine 56.250 TL,TFF 2. Lig kulüplerine 33.750 TL,TFF 3. Lig kulüplerine 16.875 TL para cezası verilir.KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRMETFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.- TL'den 900.000.-TL'ye kadar,1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye 12 kadar,2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar,1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar,2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.- TL'ye kadar,3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.MADDE 42 – AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA (1)Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen, (a) Futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 117.000.-TL'den 472.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 58.500.-TL'den 234.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 45.000.-TL'den 90.000.- TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 29.250.-TL'den 58.500.-TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 4 ila 8 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir. (2) Mensupları ve taraftarları 1. fıkrada tanımlanan fiili gerçekleştiren kulüplere ise ayrıca Süper Lig için 292.500.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 180.000.-TL'den 450.000.- TL'ye kadar, 2. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 45.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası verilir. (3) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir. (4) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLERFutbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.MADDE 44 – SALDIRI (1)Saldırı eyleminde bulunan; (a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. (2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde; (a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den 225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.MADDE 45 – KAVGABir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen (a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 117.000.-TL'den 585.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 58.500.-TL'den 270.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 117.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 22.500.-TL'den 58.500.-TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.MADDE 46 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET (1)Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde; olayın oluş şekli ve ağırlığı dikkate alınarak 5.000.000 TL'ye kadar para cezası verilir, ayrıca para cezasına ilave olarak bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılabilir. (2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.MADDE 47 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI (1)Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, kimlik, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak veya başka bir kişinin yerine geçerek TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 2 ila 6 ay süreli hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 117.000.-TL'den 495.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 58.500.-TL'den 234.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 45.000.-TL'den 90.000.- TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 29.250.-TL'den 58.500.-TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 8 ila 24 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası veya 2 ila 6 ay süreli hak mahrumiyeti cezası, verilir. (2) Bu madde kapsamındaki fiilleri işleyen kişilerin bağlı bulundukları kulüplere de ayrıca Süper Lig için 292.500.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 180.000.-TL'den 450.000.- TL'ye kadar, 2. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 45.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası verilir. (3) Futbol Müsabaka Talimatı'nın kulüplere yönelik yaptırımları saklıdır. Ayrıca amatör liglerdeki kulüplerin en az 3 en fazla 6 puanı indirilir.MADDE 48 – SAHTECİLİK ve YANILTMA (1)Bu Talimat kapsamındaki kişilerin lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapmaları ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır. Bu maddenin ihlali halinde: (a) Futbolculara 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 292.500.-TL'den 585.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 148.500.-TL'den 292.500.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 74.250.-TL'den 148.500.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 45.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakalarda soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 1 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 15 (d) Ayrıca ödüllerin iadesi veya lisansın iptali cezası verme hakkı saklıdır. İhlalin ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilir. (2) Bu madde kapsamındaki eylemler nedeniyle sorumlu kulübe; (a) Süper Lig için 450.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 292.500.-TL'den 585.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 450.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 117.000.- TL'den 238.500.-TL'ye kadar para cezası verilir. Kulüp, söz konusu ihlalin gerçekleştiği organizasyonda ödül kazanmışsa para cezasına ek olarak ödüllerin iadesi cezasına da karar verilebilir. (b) İhlalin ağırlığına göre kulübün, bu eylemi gerçekleştirdiği kategorideki takımı, içinde bulunulan sezonda lig dışı bırakılır, bir alt lige indirilir ve takım bunu takip eden sezon bir alt ligde mücadele eder. Bir alt ligin olmaması halinde 1 yıl müsabakalara alınmazlar. Eylemin teşebbüs halinde kalması halinde, kulübün eylemi gerçekleştirdiği kategorideki takımından en az 3 en fazla 12 puan indirilir. (3) Sahtecilik veya yanıltma eyleminin yukarıda sayılanlar dışındaki belgelerde gerçekleştirilmesi halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.MADDE 49 – USULSÜZ SEYİRCİ ALMA ve MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ BIRAKILMAMASI (1)Stadyuma giren seyirci sayısı hakkında gerçeğe aykırı belge düzenleyen, beyanda bulunan, stadyuma seyirciyi biletsiz olarak veya bilet yerine herhangi bir belge ile sokan, stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci alan veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 360.000.-TL'den 720.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 93.600.-TL'den 234.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 46.800.-TL'den 93.600.-TL'ye kadar, 3. Lig için 23.400.- TL'den 46.800.-TL'ye kadar para cezası verilir. (2) Misafir kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulayan, seyircisiz oynanan müsabakalarda misafir kulüp seyircilerine son beş resmi müsabakada belirlenen misafir tribün bilet fiyatlarının ortalamasından daha fazla bilet fiyatı belirleyen veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 3.600.000.-TL'den 4.500.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 1.800.000.-TL'den 2.250.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 72.000.-TL'den 108.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 36.000.-TL'den 54.000.- TL'ye kadar para cezası verilir. Kurul, bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulayan kulüplerin elde ettiği menfaat miktarını dikkate alarak para cezalarını 1/4'üne kadar indirebilir. (3) Tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması halinde kulüplere EK-4'te yer alan tabloya göre ceza verilir.MADDE 50 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI (1)Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 4 ila 12 müsabakadan men cezası, 16 (b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası, Süper Lig kulübü yöneticileri için 1.000.000-TL'den 5.000.000-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 500.000-TL'den 1.000.000-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 250.000-TL'den 500.000-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 100.000-TL'den 250.000- TL'ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 60 günden 180 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 148.500.- TL'den 292.500.-TL'ye kadar, 1. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 58.500.-TL'den 117.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 29.250.-TL'den 58.500.-TL'ye kadar para cezası, verilir. (2) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklıdır. (3) Bu ihlalin protokol tribününe girmek suretiyle işlenmesi halinde verilecek cezalar iki katı oranında arttırılır.MADDE 51 – MİLLİ MÜSABAKAYA KATILMAMAK (1)Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır. (2) İhlalin niteliğine göre futbolcunun bağlı bulunduğu kulübe de 292.500.-TL ila 585.000.-TL arasında para cezası verilir.MADDE 52 – SAHA OLAYLARI (1)Stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. (2) Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir. (3) Yukarıda ikinci fıkrada belirtilen yaptırımlara ek olarak; elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında, olayların ağırlığına ve oluşuna göre saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle müsabakaya girişleri engellenebilir. Bu fıkra kapsamında ev sahibi olarak oynanan müsabakada verilen ceza, ilgili kulübün ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan müsabakada alınan ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir. Lig müsabakalarında alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında infaz edilir. Saha olaylarında bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz. (4) Meydana gelen maddi zarar sorumlulara tazmin ettirilir.MADDE 53 – ÇİRKİN ve KÖTÜ TEZAHÜRAT (1)Stadyumlarda topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın yasaktır. (2) Profesyonel lig müsabakalarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması halinde kulüplere Ek-1 ve Ek-2, Türkiye Kupası müsabakalarında ise Ek-3'te yer alan tablolara göre ceza verilir. (3) Elektronik bilet uygulamasının yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması halinde; toplu halde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle müsabakaya girişleri engellenir. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz. (4) PFDK, 2. ve 3. fıkra kapsamındaki cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. (5) Kulübün ve/veya seyircisinin bu madde kapsamında, ev sahibi olarak oynanan müsabakada aldığı ceza, ilgili kulübün ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan müsabakada aldığı ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir. Lig müsabakalarında alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında infaz edilir. (6) Anılan fiiller ırkçılık içerirse sorumlu kulübe ilk ihlalde müsabakayı seyircisiz oynama cezası ve EK tablolardaki üçüncü ihlal için öngörülen para cezası kadar para cezası, ikinci ihlalde iki müsabakayı seyircisiz oynama ve ikinci ihlalde verilen para cezasının iki katı kadar para cezası ve üçüncü ihlalde ise üç puan indirme cezası verilir. (7) Bu madde kapsamındaki ihlallerin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı kanıtlarla ispat eden kulübe ceza verilmeyebilir. (8) Etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat yapılması yasaktır. Anılan yasağın ihlali halinde sorumlu kulübe; Süper Lig için 780.000.- TL'den 1.560.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 270.000.-TL'den 540.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 120.000.-TL'den 240.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 60.000.-TL'den 120.000.-TL'ye kadar para cezası, saha kapama cezası veya seyircisiz oynama cezası eylemin ağırlığına göre birlikte veya ayrı ayrı verilebilir. (9) Bu madde kapsamındaki ihlalin lig statüleri gereği tarafsız sahada oynanan müsabakalarda gerçekleştirilmesi halinde, ilgili kulüpler misafir kulüp olarak değerlendirilir. (10) Bu maddenin 1., 6. ve 8. fıkrası kapsamına giren ihlallerin birlikte gerçekleşmesi halinde ilgili fıkraların ihlali için belirlenen yaptırımlar ayrı ayrı uygulanır.MADDE 54 – YAYINEv sahibi kulüp TFF'nin kulüpler adına ve hesabına yayın sözleşmesi imzaladığı kişilerin yayını en iyi şartlarda yapabilmesi için gerekli ortamın sağlamak ile yükümlüdür. Yayın hazırlıklarının ya da yayının kısıtlanması veya engellenmesi halinde ev sahibi kulüp: (a) Süper Lig'de ilk ihlalde 2.250.000.-TL para cezası, ikinci ihlalde 2.250.000.-TL para cezası ile birlikte iki saha kapatma cezası, üç ve üstü ihlal halinde 4.500.000.-TL ile birlikte üç puan indirme cezası; (b) Diğer liglerde ilk ihlalde 382.500.-TL para cezası, ikinci ihlalde 2.250.000.-TL para cezası ile birlikte iki saha kapatma cezası, üç ve üstü ihlal halinde 2.250.000.-TL para cezası ile birlikte üç puan indirme cezası, ile cezalandırılır.MADDE 55 – DAVRANIŞ KURALLARI (1)Bu Talimat kapsamındaki kişiler, TFF hukuk kurullarıyla her zaman gerçeğe uygun iyi niyet çerçevesinde ve işbirliği içerisinde hareket etmek; TFF hukuk kurullarına, talep edilen bilgi ve belgeleri vermek; bu kapsamda talep halinde sözlü veya yazılı beyan vermek, talep edilmesi halinde mali konularda her türlü bilgiyi paylaşmakla yükümlüdür. TFF Hukuk kurulları tarafından aksi kararlaştırılmadıkça belirli bir olayla ilgili olarak kurullarla işbirliğinde bulunmaları öngörülen kişiler, bu kapsamda sahip oldukları veya sonradan edindikleri bilgiler ile kendilerinin olayla ilişkilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (2) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ve görevleriyle ilişkili sorumluluk ve yükümlülüklerinin öneminin bilincinde olmalı ve özellikle finansla ilgili konularda görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmelidir. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (3) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ifası sırasında edindikleri gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri, görevleri sırasında ve sonrasında gizli bilgi olarak değerlendirmek ve gizli tutmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (4) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, herhangi bir disiplin ihlalinin gerçekleştirildiğinden haberdar olmaları halinde, TFF'ye bu konuda yazılı ihbarda bulunmakla yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (5) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, görevlerinin ifasıyla ilgili doğrudan veya dolaylı olası tüm menfaat çatışmalarından kaçınmak zorundadır; görevlerinin ifasını etkileyebilecek doğrudan veya dolaylı bir menfaat çatışmasının olduğu durumlarda, görevlerini ifa etmemek ve bu durumu, bağlı oldukları kuruluşa derhal ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. 19 (6) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, kişilerin davranışlarını etkilemeye yönelik, herhangi bir borç veya çıkar çatışması yaratabilecek nitelikteki hediye ve benzeri menfaatleri veremez, teklif, talep veya kabul edemez. Sadece sembolik veya yaygın geleneklere göre kültürel mahiyetteki hediye veya menfaatler teklif veya kabul edilebilir. Hediye veya menfaatin reddedilmesinin kültürel normlara aykırı olması halinde; bu talimat kapsamındaki kişiler, hediye veya menfaati ancak bağlı bulundukları kuruluş adına kabul edebilir. Kabul edilen hediye veya menfaat derhal ilgili kuruluşa bildirilir ve uygun bir süre içerisinde teslim edilir. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (7) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, ticari bir anlaşmada öngörülmedikçe, görevleriyle bağlantılı müzakereler ya da diğer faaliyetlerde bulunmak için kendileri ya da üçüncü şahıslar adına komisyon kabul, teklif, talep veya vaat etmeleri, almaları veya bunlara aracılık etmeleri yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (8) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, görevlerinin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi karşılığında veya görevleri hilafına, doğrudan ya da dolaylı hukuka aykırı olarak maddi veya diğer nitelikteki menfaatleri kabul, teklif, talep veya vaat etmeleri ya da bunlara aracılık etmeleri yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (9) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin, görevleri gereği, mensubu olduğu kuruluşların parasını doğrudan veya dolaylı olarak ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla kendisinin veya başkasının yararına kötüye kullanması yasaktır. Bu Talimat kapsamındaki kişiler, bu maddenin ihlali şeklinde algılanabilecek veya bu yönde bir şüphe uyandırabilecek her türlü faaliyet veya davranıştan kaçınmak zorundadır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (10) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, başkalarının onurunu ve kişisel itibarını korumak, saygı göstermek ve emniyet altına almakla yükümlüdür. Başkalarını izole etmek, dışlamak ya da onuruna zarar vermek amacıyla yapılan sistematik, düşmanca ve tekrarlanan nitelikteki eylemlerde ve cinsel tacizde bulunmak yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. (11) Bu talimat kapsamındaki kişilerin her türlü cinsel taciz ve istismar eyleminde bulunması yasaktır. Bu fıkranın ihlali halinde 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası ve sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.MADDE 56 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME(1) Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekildeetkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdurumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hakmahrumiyeti cezası verilir.(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplincezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalinağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgiliyöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacınamatuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde süreklihak mahrumiyeti cezası verilir.(4) Hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde müsabaka sonucunu veya sürecini etkilemek içinkendisi ile irtibata geçilen veya futboldaki görevi nedeniyle herhangi bir şekilde bu tür bireylemden haberdar olan bu talimat kapsamındaki kişiler derhal TFF'ye bu hususta bildirimdebulunmakla yükümlüdür.(5) Kişilerin, futboldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri ve kamuya açıklanmayan bilgileri, birmüsabakanın dürüstlüğüne halel getirir veya getirebilecek şekilde kullanmaları veya üçüncükişilerle paylaşmaları yasaktır.MADDE 57 – BAHİS(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan yada dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını yada benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme,organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veyadolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hakmahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunanreklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecradatanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleriile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.Bu yasağa uyulmaması halinde:a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncüihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3puan tenzil cezası b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzilcezası,c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzilcezası,d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,verilir.MADDE 58 – MÜSABAKAYA KATILMAMAK(1) Bir futbolcunun hukuka veya spor ahlakına aykırı bir şekilde müsabaka hazırlıklarınaveya müsabakaya katılmaması ya da katılmasına engel olunması yasaktır.(2) Anılan yasağı ihlal eden(a) Futbolculara üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men cezası,(b) Kulüp yöneticilerine üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası,(c) Görevlilere ve diğer kişilere üç aydan bir yıla kadar müsabakada soyunma odasına ve yedekkulübesine giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası, verilir.MADDE 59 – GÖREVİ İHMAL ve KÖTÜYE KULLANMA(1) Bu Talimat kapsamındaki kişiler, özel bir amaç doğrultusunda veya avantaj sağlamakamacıyla görevlerini ihmal edemez veya kötüye kullanamazlar. Bu maddenin ihlali halinde,faillere en az 1 yıl hak mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası verilir.(2) Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine 3 aydan 1 yıla kadarhak mahrumiyeti cezası verilir.MADDE 60 – HÜKÜMLÜLÜK(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırılanlarya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine veya millisavunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ediminifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık,çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ilecezalandırılır.(2) Disiplin ihlalleri nedeniyle gerçek kişilere verilen süreli hak mahrumiyeti cezalarında,cezanın infazının sona ermesinden itibaren on yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi üzerine, TFFYönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilebilir.MADDE 61 – DOPİNGDoping ve dopingle mücadele ile ilgili hususlar ve bunlara uygulanacak disiplin cezalarıkonusunda Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri uygulanır.