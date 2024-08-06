TFF'de Ömer Üründül sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından bazı kurulların başkan ve üyeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF'de Ömer Üründül sürprizi
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06 Ağustos 2024 17:47
Son güncelleme 06 Ağustos 2024 17:58
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi.

TFF'den yapılan açıklamada, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun başkan ile üyeleri duyuruldu.

Kurulların yeni başkanları ve üyeleri şu isimlerden oluştu:

- Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu:

Azize Yüce Şahin (Başkan), Muhammed Alpdündar, Ömer Sarılar, Mehmet Baykara, Ebru Kılıçoğlu, Ahmet Gökçe, Mehmet Berke Yıldız.

- Engelliler Koordinasyon Kurulu:

Kerim Vural (Başkan), Osman Çakmak, Hamza Doğan, Hüseyin Küçük, Abubekir Özcan, Serkan Çakmaklı, Hasan Serkan Canmutlu, Serkan Yıldız, Yalçın Sırakaya.

- Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu:

Mehmet Nuri Yazıcı (Başkan), Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sedefhan Oğuz, Esra Hatipoğlu, Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Tarık Emre Ekşi, Banu Yelkovan.

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