TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe Akademisi'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Fenerbahçe ile devam etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe Akademisi'ne ziyaret
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25 Mayıs 2023 15:43
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Akademisine ziyarette bulundu. Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir  İstanbulspor, Kasımpaşa gibi birçok kulüpleri inceleyen Büyükekşi bugün de Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Takım Tesisleri ve Stadyum Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Eğitim Kurumlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Okan ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eşlik etti.

Ziyarette Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Futbol Akademisi İdari Sorumlusu Serdar Alkın, 13 Yaş Altı ve Takımları Koordinatörü Caner Kaya ve Tesis Müdürü Kadir Doğan da hazır bulundu.

Başkan Büyükekşi, sarı-lacivertli kulübün önce Fikirtepe Tesisleri'ni, daha sonra Dereağzı Tesisleri'ni gezerek Başkan Ali Koç'tan altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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