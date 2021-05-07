TFF: 'Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yok'

FENERBAHÇE NEDEN 'TEKRAR' İSTEMİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirdi.TFF'den yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir." denildi.Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının VAR uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu. Açıklamada, "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır" ifadesi kullanıldı.