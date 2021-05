Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için Tahkim Kurulu'na gidiyor

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen: "Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin" https://t.co/SJENwr6oZ0 pic.twitter.com/eEYynjT1LO



Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "kural hatası" itirazını reddetmesinin ardından açıklamalarda bulundu ve Tahkim Kurulu'na başvurduklarını açıkladı.Fenerbahçe'nin 10-15 puanı bariz hakem hatalarıyla gasp edilmiştir. Yarışmada dengesizlik yaratıyorlar.Bize masaya yumruğunuzu vurun diyorlar. Sanki vurunca 20 yıllık hakem camiasını sıfırlayacağız. Ancak biz bu kadar hataya daha fazla dayanamayacağız bir yerde. Hakem camiasının baştan kokan balıkları ayırması gerekiyor."Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim'e başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz."'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer.' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka."MHK hala ofsayt açıktı ve VAR incelemesine gerek yok diyor. Kuralları bilmiyorlar. Çok ayıp. Her şey ek raporlarla düzeltmeye çalışıyorlar. Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez. Kuralı hala bilmiyorsanız. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Türk futbolunun bu noktası bilgisizlikten. Halimiz içler acısı.Hakemlerimiz çok kötü. Kural eksikliği, kritik hatalar her türlü sıkıntılar her hafta oluyor. 20 yıllık bir birikimin sonucudur. 1. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp.FIFA'nın VAR sınavını geçemeyen adam, hakemliği bırakıp MHK'nin VAR koordinatörü oluyor. Bu koordinatörden doğru uygulama bekliyoruz.Sezon başında Rıdvan Dilmen sezonu, Fenerasyon dediler. Sezon başlarında bunu söylüyorlar, sezon sonunda da susup kıskıs gülerler. İlk günden böyle manipülatif hareketler cezalandırılmalı. Fenerbahçe hiçbir zaman kayrılmaz. Çirkinleşmeden davranmaya çalışıyoruz. Bu kötü futbol yönetimini hak etmiyoruz. Fenerbahçe olarak doğruları yapmaya çalışıyoruz.