Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için Tahkim Kurulu'na gidiyor

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "kural hatası" itirazını reddetmesinin ardından açıklamalarda bulundu ve Tahkim Kurulu'na başvurduklarını açıkladı.
15 PUANIMIZ GASP EDİLDİ
Fenerbahçe'nin 10-15 puanı bariz hakem hatalarıyla gasp edilmiştir. Yarışmada dengesizlik yaratıyorlar.Bize masaya yumruğunuzu vurun diyorlar. Sanki vurunca 20 yıllık hakem camiasını sıfırlayacağız. Ancak biz bu kadar hataya daha fazla dayanamayacağız bir yerde. Hakem camiasının baştan kokan balıkları ayırması gerekiyor.
TAHKİM'DEN CEVAP BEKLİYORUZ
"Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim'e başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz."
"TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyorlar. Bir tek Kasımpaşa - Beşiktaş maçında tersine çevirdiler. TFF tarihinde bunun dışında uygulama yok. MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm. Kurallar iyi bilinmiyormuş gerçekten. Hatalarının farkında değiller.
OFSAYT AMA KURAL BAŞKA
'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer.' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka."
HALİMİZ İÇLER AÇISI
MHK hala ofsayt açıktı ve VAR incelemesine gerek yok diyor. Kuralları bilmiyorlar. Çok ayıp. Her şey ek raporlarla düzeltmeye çalışıyorlar. Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez. Kuralı hala bilmiyorsanız. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Türk futbolunun bu noktası bilgisizlikten. Halimiz içler acısı.
HAKEMLERİMİZ ÇOK KÖTÜ
Hakemlerimiz çok kötü. Kural eksikliği, kritik hatalar her türlü sıkıntılar her hafta oluyor. 20 yıllık bir birikimin sonucudur. 1. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp.
VAR SINAVINI GEÇEMEYENLER..
FIFA'nın VAR sınavını geçemeyen adam, hakemliği bırakıp MHK'nin VAR koordinatörü oluyor. Bu koordinatörden doğru uygulama bekliyoruz.
RIDVAN DİLMEN SEZONU DEDİLER...
Sezon başında Rıdvan Dilmen sezonu, Fenerasyon dediler. Sezon başlarında bunu söylüyorlar, sezon sonunda da susup kıskıs gülerler. İlk günden böyle manipülatif hareketler cezalandırılmalı. Fenerbahçe hiçbir zaman kayrılmaz. Çirkinleşmeden davranmaya çalışıyoruz. Bu kötü futbol yönetimini hak etmiyoruz. Fenerbahçe olarak doğruları yapmaya çalışıyoruz.
15 PUANIMIZ GASP EDİLDİ
Fenerbahçe'nin 10-15 puanı bariz hakem hatalarıyla gasp edilmiştir. Yarışmada dengesizlik yaratıyorlar.Bize masaya yumruğunuzu vurun diyorlar. Sanki vurunca 20 yıllık hakem camiasını sıfırlayacağız. Ancak biz bu kadar hataya daha fazla dayanamayacağız bir yerde. Hakem camiasının baştan kokan balıkları ayırması gerekiyor.
TAHKİM'DEN CEVAP BEKLİYORUZ
"Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın az önce gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim'e başvuracağız. En kısa sürede Tahkim'den sonuç bekliyoruz."
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Alper Pirşen: "Böyle devam edecekse gelecek sezon yabancı hakem gelsin" https://t.co/SJENwr6oZ0 pic.twitter.com/eEYynjT1LO
— Sporx (@sporx) May 7, 2021
"TFF, kural hatalarında MHK'yi ofsayta düşürmemek için ne derlerse onu yapıyorlar. Bir tek Kasımpaşa - Beşiktaş maçında tersine çevirdiler. TFF tarihinde bunun dışında uygulama yok. MHK'nin gerekçesini okudum. Dehşete düştüm. Kurallar iyi bilinmiyormuş gerçekten. Hatalarının farkında değiller.
OFSAYT AMA KURAL BAŞKA
'Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer.' demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka."
HALİMİZ İÇLER AÇISI
MHK hala ofsayt açıktı ve VAR incelemesine gerek yok diyor. Kuralları bilmiyorlar. Çok ayıp. Her şey ek raporlarla düzeltmeye çalışıyorlar. Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez. Kuralı hala bilmiyorsanız. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Türk futbolunun bu noktası bilgisizlikten. Halimiz içler acısı.
HAKEMLERİMİZ ÇOK KÖTÜ
Hakemlerimiz çok kötü. Kural eksikliği, kritik hatalar her türlü sıkıntılar her hafta oluyor. 20 yıllık bir birikimin sonucudur. 1. Lig'deki Samsunspor-İstanbulspor maçında yanlış oyuncuya kart gösterip kırmızı kartla oyundan atıyor. Ek raporla buradaki ayıbı örttüler. Ayıp.
VAR SINAVINI GEÇEMEYENLER..
FIFA'nın VAR sınavını geçemeyen adam, hakemliği bırakıp MHK'nin VAR koordinatörü oluyor. Bu koordinatörden doğru uygulama bekliyoruz.
RIDVAN DİLMEN SEZONU DEDİLER...
Sezon başında Rıdvan Dilmen sezonu, Fenerasyon dediler. Sezon başlarında bunu söylüyorlar, sezon sonunda da susup kıskıs gülerler. İlk günden böyle manipülatif hareketler cezalandırılmalı. Fenerbahçe hiçbir zaman kayrılmaz. Çirkinleşmeden davranmaya çalışıyoruz. Bu kötü futbol yönetimini hak etmiyoruz. Fenerbahçe olarak doğruları yapmaya çalışıyoruz.