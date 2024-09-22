TFF, 6 oyuncu değişikliği hakkında bildiri yayınladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, beyin sarsıntısı sonrası oyuncu değişiklikleriyle ilgili belirsizlikleri gidererek kulüplere bilgilendirme yazısı gönderdi.

Haber; Radyospor, Fotoğraf; AA
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TFF, 6 oyuncu değişikliği hakkında bildiri yayınladı!
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22 Eylül 2024 12:02
Son güncelleme 22 Eylül 2024 12:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplere gönderdiği yazıyla beraber beyin sarsıntısı sonrası zorunlu oyuncu değişikliğinin ardından her iki takıma da 6. veya +1 oyuncu değişikliği hakkı verildiğini resmi olarak iletti.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI

TFF, kulüplere önemli bir bilgilendirme yazısı göndererek beyin sarsıntısı sonrası yapılan +1 oyuncu değişikliği hakkındaki tüm belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

ÖNCE 1.LİG SONRA SÜPER LİG'DE GERÇEKLEŞTİ

Bu kural ilk kez Ümraniye - Fatih Karagümrük ve Galatasaray - Çaykur Rizespor maçlarında karşımıza çıkmış ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Takımlar 6. oyuncu değişikliklerini kural kitabına yeni eklenen "potansiyel beyin sarsıntısı" ile yapmıştı.

TFF kulüplere gönderdiği yazıyla bu değişiklik hakkının hangi koşullarda ve nasıl yapılacağını resmen iletmiş oldu.

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