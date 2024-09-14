TFF 3. Lig'in 2. haftası, oynanan 7 maçla başladı.
Ligde 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bulvarspor-Karşıyaka: 0-3
Kuşadasıspor-Artvin Hopaspor: 0-1
2. Grup:
Fatsa Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 1-0
Silivrispor-Tire 2021 FK: 3-1
3. Grup:
Çankayaspor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-1
4. Grup:
Bursa Nilüfer Futbol-Denizlispor: 1-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Mardin 1969: 0-2
Ligde 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bulvarspor-Karşıyaka: 0-3
Kuşadasıspor-Artvin Hopaspor: 0-1
2. Grup:
Fatsa Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 1-0
Silivrispor-Tire 2021 FK: 3-1
3. Grup:
Çankayaspor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-1
4. Grup:
Bursa Nilüfer Futbol-Denizlispor: 1-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Mardin 1969: 0-2
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