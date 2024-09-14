TFF 3.Lig heyecanı başladı!

TFF 3. Lig'in 2. haftası, oynanan 7 maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3.Lig heyecanı başladı!
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14 Eylül 2024 22:33
TFF 3. Lig'in 2. haftası, oynanan 7 maçla başladı.

Ligde 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bulvarspor-Karşıyaka: 0-3

Kuşadasıspor-Artvin Hopaspor: 0-1

2. Grup:

Fatsa Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 1-0

Silivrispor-Tire 2021 FK: 3-1

3. Grup:

Çankayaspor-Aylavıkgücü Belediyespor: 1-1

4. Grup:

Bursa Nilüfer Futbol-Denizlispor: 1-1

Bergama Sportif Faaliyetler-Mardin 1969: 0-2

 
 
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