TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı

TFF 2. Lig'de 12. hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı
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10 Kasım 2021 15:49
Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Beyaz ve Kırmızı Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Eskişehirspor-Isparta 32: 2-1

Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 1-2

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0

Pazarspor-Bucaspor 1928: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 0-0

Ankara Demirspor-Akhisarspor: 1-0

Kırmızı Grup

Serik Belediyespor-Niğde Anadolu FK: 3-2

Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1

Sivas Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

An Zentum Bayburt Özel İdare-Ankaraspor: 1-0

Sarıyer-Somaspor: 1-1

Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 0-0

Sakaryaspor-Afjet Afyonspor: 2-0

Turgutluspor-Adıyaman FK: 2-2

Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor: 0-0


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