Terim'den Akhisar uyarısı; 'En zor eşik burası'

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Süper Lig'in liderişampiyonluk yolundaki en önemli 90 dakikasına bugün Akhisar'da çıkıyor. Teknik Direktörgöre, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması geriye kalan 270 dakika içindeki en zorlusu ve kritiği olacak. Ligdeki en ciddi şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'in önceki gün Demir Grup Sivas'la berabere kalmasından sonra büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim tedbiri elden bırakmıyor.Terim dünkü antrenman öncesi bir araya geldiği futbolcularına tarihi uyarılar yaptı. Deneyimli çalıştırıcı hak ederek bu noktaya kadar geldiklerinin altını çizerek başladığı konuşmasında, "Şampiyonluk tamamen bizim elimizde. Bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. Buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Buradan bir hayal kırıklığı ile çıkamayız. Önümüzde 3 final var. Ama kabul etmek gerekir ki en zor eşik burası. Burayı geçtik mi son iki hafta hata yapmayız. Kupada bu takıma karşı ne olursa olsun, sahada kim oynarsa oynasın elendiğimizi unutmayın. Şampiyonluk bize bu kadar yakın. En ufak bir hata, dikkatsizlik istemiyorum" ifadelerini kullandı.Fatih Terim, Akhisar'da deplasman fobisini bir kenara bırakmak zorunda olduklarını da dile getirdi. Şampiyonluk için önemli bir avantaja sahip olduklarını vurgulayan sarı-kırmızılı hoca, "Bu saatten sonra deplasmanı, içerisi olmaz. Sahaya çıkıp kazanacaksınız. Türk Telekom'da nasıl oynuyorsanız aynı coşku ve kazanma isteğiyle oynamak zorundasınız" dedi.