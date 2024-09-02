Ten Hag'a Harry Potter cevabı!

Manchester United taraftarı, "Ben Harry Potter değilim! Bunu kabul etmek zorundasınız." diyen teknik direktör Erik ten Hag'a, "Harry Potter, 600 milyon pound harcasaydı Voldemort birinci kitaptan öteye geçemezdi." şeklinde cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ten Hag'a Harry Potter cevabı!
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02 Eylül 2024 15:28
Manchester United, yeni sezona da istediği gibi başlayamadı.

Ligin ilk haftasında Fulham'ı sahasında son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Manchester United, daha sonra ise Brighton'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybetti.

"HARRY POTTER DEĞİLİM"

Manchester United, son olarak sahasında ağırladığı Liverpool'a 3-0 mağlup oldu. Erik ten Hag'ın ekibinde 3-0'lık skorun yanı sıra etkisiz futbol da taraftarların tepkisine neden oldu.

Liverpool maçının ardından ise Erik ten Hag'ın, "Ben Harry Potter değilim! Bunu kabul etmek zorundasınız." sözleri dikkat çekti.

"BÜYÜK YANKI UYANDIRDI"

Bir Manchester United taraftarı, Hollandalı teknik adamın bu sözlerine, "Harry Potter, 600 milyon pound harcasaydı Voldemort birinci kitaptan öteye geçemezdi." cevabını verdi. Bu cevap İngiltere'de büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

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