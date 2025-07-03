Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Wimbledon'da 3. tura çıktı

Dünya 1 numarası Jannik Sinner ve tecrübeli raket Marin Cilic, Wimbledon'da rakiplerini mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

calendar 03 Temmuz 2025 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Wimbledon'da 3. tura çıktı
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner üçüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Sinner ile Avustralyalı tenisçi Aleksandar Vukic karşılaştı.

Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek erkeklerde, 36 yaşındaki Hırvat raket Marin Cilic, dünya 4 numarası Büyük Britanyalı Jack Draper'ı 6-4, 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setlerle elemeyi başardı.

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