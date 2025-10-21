21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Tedesco'dan uyarı ve Fatih Karagümrük maçı itirafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyun anlayışından vazgeçmeyi düşünmüyor. İtalyan teknik adam, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçı için de bir itirafta bulundu.

calendar 21 Ekim 2025 10:30 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 10:33
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir fikstürü var.

Sarı-lacivertliler, Stuttgart ile Kadıköy'de oynadıktan sonra milli araya kadar ligde Gaziantep ve Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Seri, Kadıköy'deki Kayserispor maçıyla bitiyor.

Bu kritik takvim öncesi Fenerbahçeli futbolcuların gol yedikten sonra panik yapmaları tedirginliğe yol açıyor.

DOMENICO TEDESCO'NUN SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu tabloya karşın baskı yapan ve topu kaybettikten sonra kontra baskı yapan bir takım isteğinden vazgeçmiyor.

İtalyan teknik adam, futbolcularına, "Benim futbolum bu. Tempolu oyuna takımın alışması gerekiyor. Takımın geri kaçmasını sevmiyorum ama takımı gücü kalmadığında bu oluyor." dedi.

"Karagümrük maçı iki hafta önce olsa 2-2 biterdi." diye itirafta bulunan Tedesco, "Gol yeseniz de planınızın değişmemesi gerekiyor. Ben oyuncularıma hem analizlerde hem antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
