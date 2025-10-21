Tedesco'dan uyarı ve Fatih Karagümrük maçı itirafı!

Fenerbahçe'nin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir fikstürü var.
Sarı-lacivertliler, Stuttgart ile Kadıköy'de oynadıktan sonra milli araya kadar ligde Gaziantep ve Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Viktoria Plzen deplasmanına gidecek. Seri, Kadıköy'deki Kayserispor maçıyla bitiyor.
Bu kritik takvim öncesi Fenerbahçeli futbolcuların gol yedikten sonra panik yapmaları tedirginliğe yol açıyor.
DOMENICO TEDESCO'NUN SÖZLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu tabloya karşın baskı yapan ve topu kaybettikten sonra kontra baskı yapan bir takım isteğinden vazgeçmiyor.
İtalyan teknik adam, futbolcularına, "Benim futbolum bu. Tempolu oyuna takımın alışması gerekiyor. Takımın geri kaçmasını sevmiyorum ama takımı gücü kalmadığında bu oluyor." dedi.
"Karagümrük maçı iki hafta önce olsa 2-2 biterdi." diye itirafta bulunan Tedesco, "Gol yeseniz de planınızın değişmemesi gerekiyor. Ben oyuncularıma hem analizlerde hem antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum." diye konuştu.
