Tedesco'dan ilk sınav öncesi hücum mesaisi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Sarı-Lacivertliler'in başında çıkacağı ilk sınav olan Trabzonspor maçına "hücum" parolası ile hazırlanıyor.
İtalyan hoca özellikle duran top setleri ve beklerin katılacağı hücum organizasyonları üzerinde duruyor.
Tedesco'nun daha önce çalıştırdığı takımlarda savunma oyuncuları çok fazla gol katkısı vermişti.
KOLLARI SIVADI
Genç teknik adam Fenerbahçe'ye de bu kimliği kazandırmak için hemen kolları sıvadı.
