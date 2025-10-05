Tedesco'dan En-Nesyri'ye destek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri'ye destek verdi.
Oyuncularını Samsunspor'un kontratakları konusunda uyaran Domenico Tedesco, Nice karşısında olduğu gibi erken gollerle maçı koparmak istiyor. Bu arada Kerem'le yaptığı görüşmelerin ödülünü Nice mücadelesinde alan Tedesco, Samsun maçında da En-Nesyri'den patlama bekliyor.
İtalyan hoca, Faslı yıldıza, "Ben senin çabandan son derece memnunum. Performansını golle değerlendirmiyorum. Üzerinde baskı hissetme ve sahaya odaklan" dedi.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Faslı futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
