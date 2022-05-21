Tebas: 'Barcelona, Lewandowski'yi alamaz'

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın Bayern Münihli yıldız Robert Lewandowski'yi kadrosuna katma çabalarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; kadrosuna güçlü bir hücum silahı katmak isteyen Barcelona'nın, Lewandowski'yi alamayacağını düşündüğünü söyleyen Tebas, " "Son 2 yılda 500 milyon euro zarar yazdıysanız transferde geri adım atmalısınız. Lewandowski'nin Bayern Münih'te kazandığı maaşa bakınca Barcelona'ya gelebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Javier Tebas, geçen yıl Lionel Messi'nin Barcelona ile sözleşme uzatma sürecinde de benzer ifadeler kullanmış ve sürecin sonunda Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

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