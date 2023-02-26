Tayyip Talha Sanuç: "Onlar kadar üzüldüm"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tayyip Talha Sanuç: 'Onlar kadar üzüldüm'
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26 Şubat 2023 21:32
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Tayyip Talha Sanuç yaptığı açıklamada, "Bugün futboldan daha önemli şeyler var. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birçok insanımız vefat etti. Yaraları hep birlikte saracağız. Çok anlamlı bir kampanya vardı. Oyuncaklar sahaya atıldı. Deprem bölgesindeki birçok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız." dedi.

Ayrıca, "Tüm şehirlerimize geçmiş olsun. Ben de en az onlar kadar üzüldüm. Umarım bir daha felaketi yaşamayız. Çok daha hazırlıklı oluruz ve can kayıpları yaşamayız." ifadelerini kullandı.

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